В Новомичуринске мужчина с ножом напал на молодых людей в парке

Вечером 23 апреля в чернобыльском парке Новомичуринска пьяный мужчина напал с ножом на компанию молодых людей, сообщает сайт ИД «Пресса».

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Компания из двух девушек и трёх парней отдыхала на улице. В этот момент сидевший на соседней скамейке мужчина подошёл к ним, поздоровался, после чего приставил нож к горлу одного из парней.

Левушка рассказала, что нападавший сказал её мужу: «Я тебя сейчас зарежу!».

— Ребята стали уговаривать отпустить моего мужа, объяснить, что ему от нас надо. Тот объяснил: якобы мужчины показывали нам в телефоне что-то непристойное, а он против этого, — рассказала она.

Один из молодых людей попытался ударить нападавшего ногой, но в ответ получил удар ножом. После злоумышленник снова приставил нож к горлу первого мужчины.

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Воспользовавшись паузой, очевидцы скрутили дебошира и повалили на асфальт, отобрав нож.

Пострадавшего доставили в местную больницу, состояние пациента удовлетворительное.

В деле разбирается полиция.