В Новомичуринске мужчина с ножом напал на молодых людей в парке

Вечером 23 апреля в чернобыльском парке Новомичуринска пьяный мужчина напал с ножом на компанию молодых людей, сообщает сайт ИД «Пресса».
Компания из двух девушек и трёх парней отдыхала на улице. В этот момент сидевший на соседней скамейке мужчина подошёл к ним, поздоровался, после чего приставил нож к горлу одного из парней.
Левушка рассказала, что нападавший сказал её мужу: «Я тебя сейчас зарежу!».
Один из молодых людей попытался ударить нападавшего ногой, но в ответ получил удар ножом. После злоумышленник снова приставил нож к горлу первого мужчины.
Воспользовавшись паузой, очевидцы скрутили дебошира и повалили на асфальт, отобрав нож.
Пострадавшего доставили в местную больницу, состояние пациента удовлетворительное.
В деле разбирается полиция.