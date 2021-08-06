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Пятница, 6 августа, 2021
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В Новомичуринске мужчина отобрал велосипед у пенсионерки

Елена Лобанова
В Новомичуринске мужчина отобрал велосипед у пенсионерки
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В Новомичуринске 40-летний рецидивист отобрал у пенсионерки велосипед. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что ненадолго оставила велосипед на улице, пока заходила домой. Когда же вышла, то увидела, что неизвестный пытается уехать на ее транспорте. Пенсионерка попыталась остановить ранее неоднократно судимого за кражи гражданина, но тот пригрозил ей расправой. 

Вскоре после заявления оперативники получили информацию, что какой-то мужчина пытается продать похожий велосипед. Оперативники прибыли к пункту приема вторсырья и задержали подозреваемого. Оказалось, что 40-летний мужчина совсем недавно освободился из колонии. 

По предварительной информации, пьяный житель Пронского района гулял по городу, когда заметил велосипед. Транспорт не был пристегнут и рядом с ним не было владельца. Тогда-то он и решил его украсть, чтобы продать и получить за него определенную сумму. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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