В Новомичуринске благоустроили сквер на проспекте Смирягина

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Во вторник, 27 апреля, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина посетила город Новомичуринск. Она осмотрела сквер на проспекте Смирягина, благоустроенный в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благоустройство сквера проходило в течение четырёх лет. За это время были проложены тротуарные дорожки, дорожка для велопрогулок, катания на скейте и роликах, установлены лавочки, столы, урны, детские и спортивные площадки, благоустроены клумбы, установлен памятник Мичурину. На реализацию долгосрочного проекта из бюджетов всех уровней было выделено более 30 миллионов рублей.

– В городе появилось достойное место для отдыха и занятий спортом. Именно поэтому сквер пользуется заслуженной популярностью у всех жителей города. Хочется, чтобы подобные проекты были реализованы и в других населённых пунктах, – отметила Елена Митина.

В этом году также в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет продолжено благоустройство сквера Победы. На ремонт пешеходных дорожек, установку скамеек и урн будет выделено 5,2 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в текущем году будут отремонтированы две автомобильные дороги – по проспекту Смирягина (24 млн. руб.) и к водозаборным сооружениям (8,7 млн. руб.).

– В данный момент оба проекта проходят процедуру согласования. Обязательно проконтролирую ход ремонтных работ. Важно, чтобы все было сделано качественно и в срок, – подчеркнула Елена Митина.