В новом учебном году РязГМУ примет 102 абитуриента целевому направлению

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102 абитуриента в новом учебном будут обучаться в РязГМУ по целевому направлению.

Целевое направление означает: абитуриент обязуется вернуться работать в то лечебное учреждение, которое направило его обучаться в медицинский вуз. Иначе – штрафные санкции. На время учебы, при условии хорошей успеваемости, студенты получают «целевые» выплаты из областного бюджета и стипендию. Кадровое обеспечение лечебных учреждений – это одно из направлений программы модернизации первичной медицинской помощи.

В 2021-2022 учебном году на целевое обучение в РязГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России на 1 курс специалитета направлены 102 «целевика». Из них «Лечебное дело» будут изучать 70 студентов, «Педиатрию» — 25, «Стоматологию» — 5 человек, «Фармацию» — 1, «Клиническую психологию» также 1 студент. В клиническую ординатуру на различные специальности поступили 73 ординатора.

Целевой набор ежегодно привлекает все большее число абитуриентов, желающих в будущем получить медицинскую специальность. А лечебные учреждения региона стали более ответственно подходить к отбору и направлению абитуриентов для целевого обучения. За последние несколько лет число «целевиков», поступивших в Рязанский государственный медицинский институт, выросло почти на треть. Совместная работа РязГМУ Минздрава РФ и министерства здравоохранения Рязанской области направлена на сокращение дефицита врачебных кадров в медицинских организациях области.

В сентябре этого года в рязанские больницы планируют трудоустроиться 68 выпускников ординатуры, обучавшихся по целевым направлениям. Это самое большое число молодых медиков профильных специальностей, которые придут работать в медучреждения за последние годы.