Вторник, 21 марта, 2023
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В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование

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В Рязани, в новом онкоцентре установлено уникальное оборудование для региональной службы оказания медицинской помощи онкологическим больным. Об этом написал ВКонтакте министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Два стационарных диагностических рентгеновских комплекса предназначены для проведения рентгенографии органов грудной клетки, брюшной полости, костной системы, придаточных пазух носа, черепа и др. Две цифровые маммографические установки, одна из которых имеет возможность проведения контрастной спектральной маммографии для расширенной уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез. Магнитно-резонансные томографы и компьютерные томографы с широкими диагностическими опциями.

— Техническому оснащению учреждения уделено большое внимание, поскольку нет ничего более ценного в лечении рака, чем ранняя диагностика и персонализация лечения, которые никогда не казались более возможными, чем сейчас, с новыми разработками программного обеспечения и цифровых систем. Лечение онкологии выходит на качественно новый уровень, — отметил Пшенников.

В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование
В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование
В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование
В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование

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