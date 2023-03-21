В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование

— Техническому оснащению учреждения уделено большое внимание, поскольку нет ничего более ценного в лечении рака, чем ранняя диагностика и персонализация лечения, которые никогда не казались более возможными, чем сейчас, с новыми разработками программного обеспечения и цифровых систем. Лечение онкологии выходит на качественно новый уровень, — отметил Пшенников.