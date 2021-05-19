В Новокузнецке 100-килограммовая женщина задушила мужа, сев ему на голову

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В Новокузнецке женщина задушила муж, сев ему на шею и придавив голову. Суд вынес приговор. Об этом сообщает Life.

Все произошло еще в октябре 2020 года. Пара из Новокузнецка выпивала вместе, когда между ними произошел конфликт. Перепалка так разозлила 45-летнюю женщину, что она решила поставить мужа на место.

— Мужчина лег на кровать и уткнулся лицом в матрас. Обвиняемая воспользовалась случаем, села ему на шею, а голову стала удерживать ногами, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального следственного комитета подчеркнули, что женщина имела рост ниже среднего и вес более 100 килограммов. Через некоторое время после «нравоучения» мужчина перестал подавать признаки жизни.

Женщина пыталась привести возлюбленного в чувство. При этом она кричала от испуга. На ее крики прибежала соседка, которая вызвала скорую. Экспертиза после показала, что мужчина скончался от закрытия органов дыхания мягким предметом.

Женщина признала вину частично, заявив, что хотела лишь успокоить избранника. Обвиняемую признали виновной по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и приговорили к наказанию в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.