В Новой Москве беременная женщина потеряла ребёнка и закопала труп в картонной коробке

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств обнаружения мертвого плода ребенка в пос. Десеновское. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Со слов 42-летней женщины, 8 июня у нее на сроке 20 недель произошла потеря беременности, после чего женщина поместила плод в картонную коробку и закопала около одного из домов на ул. Яворки в Новой Москве.

В связи с ухудшением состояния здоровья утром 14 июня женщина обратилась в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается помощь.

Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, версия женщины проверяется.

На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.