В ночь на 24 января в Рязани тротуары обработают от гололёда

В ночь на вторник, 24 января, Дирекция благоустройства города будет проводить уборку города. С улиц вывезут снег, а тротуары очистят от гололёда, сообщили в мэрии.

Сотрудники ДБГ будут убирать с улиц Дзержинского, Спортивной, Бирюзова. Уборку также проведут на Московское шоссе. На подметание и обработку дорог во всех районах города выйдут комбинированные дорожные машины.

Посыпать тротуары будут в центре, а также в микрорайонах города. В списке следующие улицы: Яхонтова, Чапаева, Введенская, Вознесенская, Каширина, Кальная, Радищева, Щедрина, Гагарина, Семашко, Славянский проспект, Голенчинское шоссе, Спортивная, Халтурина, Старообрядческий проезд, Трудовая, Телевизионная, Интернациональная, Карла Маркса, Энгельса, Чкалова, Московская, Вокзальная, 9-я Линия, Стройкова, проезд и улица Гоголя.

В администрации отметили, что в план работ могут внести изменения.