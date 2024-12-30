В ночь на 1 января ангел-хранитель оставляет послание: как узнать судьбу в первый день 2025 года

Новый 2025 год начинается с празднования памяти святых Вонифатия и Илии Печерского. Первый день года полон традиций и примет, ведь, как гласит народная мудрость: как Новый год встретишь, так его и проведёшь».

Существует множество поверий, связанных с 1 января. Хорошей приметой считается проснуться под собачий лай – к большой удаче. Первый встречный человек также может предсказать будущее: мужчина сулит прибыль, женщина – пополнение в семье. Однако, работа в этот день считается плохой приметой, сулящей тяготы на весь год. Выбрасывать что-либо из дома также не рекомендуется – это может отпугнуть мир и спокойствие. Ссоры и конфликты 1 января могут привести к необратимой утрате дружеских или любовных отношений. Торговцы же, согласно поверьям, могут привлечь достаток, сделав скидку первому покупателю.

Народные приметы предсказывают урожай ягод и грибов при ясном звёздном небе в новогоднюю ночь. Иней на деревьях сулит морозный январь, а полная луна – хороший урожай ржи и пшеницы летом. Снегопад в первый день года предвещает дождливую весну и ненастное лето.

Особое значение имеют сны в ночь на 1 января: они считаются вещими, посланием ангела-хранителя, содержащим предостережения, подсказки и советы. Стоит внимательно отнестись к их толкованию.