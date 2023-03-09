В Нижневартовске мужчина открыл стрельбу по людям с балкона

Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу по людям с балкона дома на улице Северной в Нижневартовске. Об этом сообщает Telegram канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что слышали как минимум 8 выстрелов. Предполагаемый стрелок Владимир Широков забаррикадировался со своим 3-летним сыном в квартире и угрожает убить себя и ребёнка.
Как сообщается, мужчина не открывает дверь. При попытке войти к нему сотрудников МЧС мужчина начал стрелять с балкона. О пострадавших не сообщается.
Информация уточняется.
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