В Нижнем Тагиле подростки поставили на колени сверстников и устроили расправу

Проводится проверка по факту публикации видео с участием подростков в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовал портал E1.RU.

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Инцидент произошел на хоккейном корте одного из дворов проспекта Дзержинского в начале мая. На кадрах видно, как группа подростков поставила на колени трех сверстников. Злоумышленники били жертв руками и ногами по голове и лицу под одобрительные комментарии оператора видео. Также они плевали парням в лицо.

Один из нападавших ударил подростка в голубой рубашке ногой в лицо, после чего тот завалился на землю и потерял сознание. Один из его сообщников сказал: «Пусть поспит, ему полезно».

«На ***, следующий, кто на ***? Спать на ***. Вы че, ***, уроды, чурки ***», — кричал подросток.

Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых заверил, что будут организованы проверочные мероприятия с целью установления личности участников драки и ее причин.