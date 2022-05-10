В Нижнем Тагиле подростки поставили на колени сверстников и устроили расправу

Проводится проверка по факту публикации видео с участием подростков в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовал портал E1.RU.
Инцидент произошел на хоккейном корте одного из дворов проспекта Дзержинского в начале мая. На кадрах видно, как группа подростков поставила на колени трех сверстников. Злоумышленники били жертв руками и ногами по голове и лицу под одобрительные комментарии оператора видео. Также они плевали парням в лицо.
Один из нападавших ударил подростка в голубой рубашке ногой в лицо, после чего тот завалился на землю и потерял сознание. Один из его сообщников сказал: «Пусть поспит, ему полезно».
«На ***, следующий, кто на ***? Спать на ***. Вы че, ***, уроды, чурки ***», — кричал подросток.
Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых заверил, что будут организованы проверочные мероприятия с целью установления личности участников драки и ее причин.