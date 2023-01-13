Организаторы отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова в Нижнем Тагиле, сообщил E1.RU.

Мероприятие было запланировано на 1 февраля во Дворце культуры.

«Билеты можно вернуть в местах их приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства», – заявили представители «Билет 96».

Предварительной известно, что контракт с актером расторгли 10 января. По данным издания «Между строк» причиной этому стали высказывания Назарова с критикой спецоперации, которые не понравились местным жителям.