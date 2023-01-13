Пятница, 13 января, 2023
powder

В Нижнем Тагиле отменили спектакль с актером Назаровым

На главнуюНовости мира

Организаторы отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова в Нижнем Тагиле, сообщил E1.RU.

Мероприятие было запланировано на 1 февраля во Дворце культуры.

«Билеты можно вернуть в местах их приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства», – заявили представители «Билет 96».

Предварительной известно, что контракт с актером расторгли 10 января. По данным издания «Между строк» причиной этому стали высказывания Назарова с критикой спецоперации, которые не понравились местным жителям.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации