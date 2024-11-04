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В Нижнем Тагиле мужчину зарезали в баре на глазах у посетителей

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В баре «Континент» в Нижнем Тагиле мужчину зарезали на глазах у посетителей и сотрудников заведения, пишет E1.RU.

По данным издания, это произошло еще 9 октября, но видео и подробности появились только сейчас. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин и женщина сидели за столом. Вскоре один из собеседников достал нож, похожий на мачете, и ударил им оппонента в бок семь раз.

Нападавший и его спутница не попытались оказать помощь тяжело раненному мужчине и скрылись с места происшествия.

«Убийца, видимо, на опыте. Спокойно так зарезал, будто чашку кофе выпил», — рассказал один из местных жителей.

По его словам, убийца уже задержан.

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