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Вторник, 12 апреля, 2022

В Нижнем Новгороде пьяный полицейский до смерти избил водителя такси

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В Нижнем Новгороде пьяный полицейский до смерти избил водителя такси

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Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего сотрудника полиции, который обвиняется в смерти водителя такси в Нижнем Новгороде, пишет NN.RU.

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Инцидент произошел в ночное время 9 апреля на улице Бекетова. По версии следствия, таксист привез нетрезвого пассажира. Однако он отказался платить за поездку.

В ходе конфликта страж порядка нанес потерпевшему несколько ударов ногой по телу. В итоге жертва скончалась в больнице.

Правоохранителя отстранили от работы и планируют уволить. Сейчас он находится в СИЗО, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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