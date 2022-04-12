В Нижнем Новгороде пьяный полицейский до смерти избил водителя такси

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего сотрудника полиции, который обвиняется в смерти водителя такси в Нижнем Новгороде, пишет NN.RU.

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Инцидент произошел в ночное время 9 апреля на улице Бекетова. По версии следствия, таксист привез нетрезвого пассажира. Однако он отказался платить за поездку.

В ходе конфликта страж порядка нанес потерпевшему несколько ударов ногой по телу. В итоге жертва скончалась в больнице.

Правоохранителя отстранили от работы и планируют уволить. Сейчас он находится в СИЗО, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.