В Нижнем Новгороде пьяные мужчины напали на подростка из-за длинных волос

Сотрудники полиции разыскивают жителей Нижнего Новгорода, которые напали на 14-летнего мальчика, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленники сняли издевательства на видео, которое затем выложили в Сети. На кадрах видно, как пьяные мужчины остановили подростка и стали упрекать его в том, что он носит длинные волос.

Приятели начали оскорблять его из-за внешности. Мальчик пытался убежать от неадекватных мужчин, но один из них схватил его и швырнул подростка на асфальт.

По факту совершения противоправных действий в отношении подростка проводится проверка.