В Нижнем Новгороде нашли воспитателя-педофила с 10-летним стажем

В СИЗО на время расследования поместили воспитателя в Нижнем Новгороде, который подозревается в педофилии на протяжении десяти лет, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, о похождениях педагога родителям рассказал один из его подопечных, который, несмотря на уговор держать в секрете то, что между ними произошло.

«В тихий час трогал детей за гениталии, целовал их, гладил по спине, по животу, просил снимать трусы и чуть ли не фотографировал все это», – утверждает мама одной из жертв.

По предварительной версии, воспитатель давал детям конфеты, чтобы они молчали. Как говорят родители, заведующая садиком знала о жалобах других детей, но ничего не предприняла.

В детском саду пояснили, что проблем с воспитателем никогда не было и не подозревали о насилии над детьми. Возбуждено уголовное дело.