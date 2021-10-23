В Нижнем Новгороде мужчина застрелил жену и её брата во время ссоры

В Нижнем Новгороде полиция подозревает мужчину в убийстве супруги и её родного брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, в среду, 22 октября, между родственниками произошёл конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз выстрелил из ружья в жену и её брата. После этого он скрылся с места преступления.

Полиция задержала подозреваемого, он признал вину в случившемся. По его словам, мотивом убийства стала семейная ссора. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

По данным Telegram-канала «Ni Mash», подозреваемым оказался 64-летний местный житель, который собирался разводиться. Смертельный конфликт в семье произошёл из-за спора о разделе жилплощади.

Как пишет «Ni Mash», после совершения преступления мужчина пытался скрыться на автомобиле, но попал в аварию. Его госпитализировали в больницу, откуда он сбежал в пятницу, 22 октября. Вскоре его задержали правоохранители.