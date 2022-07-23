В Нижнем Новгороде футбольные фанаты напали на 14-летнего школьника и сняли издевательства на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Нижний Новгород | без цензуры».

По данным источника, подросток шёл в магазин за сахаром, когда к нему пристала агрессивно настроенная компания. Указывается, что мужчинам не понравились длинные волосы мальчика.

Школьник попытался убежать от обидчиков, но один из них схватил его и повалил на асфальт. После падения у парня выпали наушники, которые хулиганы присвоили себе.

В настоящее время в инциденте разбирается региональная прокуратура, начата проверка.