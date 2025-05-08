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Культура и события

В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого»

Анастасия Мериакри

Накануне Дня Великой Победы, 8 мая, в Нижнем городском саду города Рязани состоялся тематический концерт «Победа в сердце каждого» (6+). В рамках него прозвучали всем известные военные песни в исполнении артистов Рязанской областной филармонии. Также на площади перед учреждением расположилась нетипичная выставка. 

Среди композиций, которые жители города слушали с совершенно разными эмоциями на лицах, от трепета и слез до ликования и гордости, были как всем известные мелодии вроде «Смуглянки», так и более локальные, такие как «Казаки в Берлине» и «Ты цвети, Россия». Особенно бурными аплодисментами были отмечены исполнения солисток филармонии Евгении Валиковой и Татьяны Тураевой. Многие из песен сопровождались вальсами и плясовыми. Слушатели подпевали легендарным композициям, а завершилось событие совместным и для музыкантов, и для всех присутствующих исполнением песни «День Победы». 

Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей (6+). В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.

В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
В Нижнем городском саду прошел праздничный вечер «Победа в сердце каждого» Перед филармонией также расположилась атмосферная выставка ретро-автомобилей. В каждую из девяти красочных машин можно было присесть и сделать памятное фото.
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