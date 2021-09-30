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Четверг, 30 сентября, 2021
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В Нижнекамске мужчина до смерти избил бывшего одноклассника, залив весь подъезд кровью

Александр Ильин
В Нижнекамске мужчина до смерти избил бывшего одноклассника, залив весь подъезд кровью
Фото: УМВД России по Нижнекамскому району

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В городе Нижнекамск в республике Татарстан 46-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве своего приятеля, пишет портал «KazanFirst». 

Происшествие случилось в доме №7 по улице Менделеева. В квартире выпивали двое мужчин. Вскоре между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Подозреваемый несколько раз ударил бывшего одноклассника по голове, после чего вынес мёртвое тело, истекающее кровью, в подъезд. 

Труп заметили соседи, которые и сообщили в полицию. В источнике уточняют, что оба мужчины были многодетными отцами.

В полиции по факту убийства возбуждено уголовное дело. 

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