Заведующая детсадом в Кулебаках потеряла работу после того, как ее интимные фото опубликовала в соцсетях жена любовника, пишет телеграм-канал Ni Mash.

Супруга давно знала об изменах мужчины, однако не могла ничего сделать. Однако недавно она залезла в его телефон и нашла там множество интимных валентинок от заведующей детсадом.

«Кадры разлетелись за секунду, разразился скандал», – говорится в публикации.

На одном из видео женщина показала навыки обращения с секс-игрушками и продолговатыми овощами.

Заведующая взяла административный отпуск и написала заявление на жену любовника, но в сад уже вряд ли вернется.