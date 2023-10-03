Вторник, 3 октября, 2023
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В Нижегородском детсаду разгорелся скандал из-за интимных фото заведующей

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Заведующая детсадом в Кулебаках потеряла работу после того, как ее интимные фото опубликовала в соцсетях жена любовника, пишет телеграм-канал Ni Mash.

Супруга давно знала об изменах мужчины, однако не могла ничего сделать. Однако недавно она залезла в его телефон и нашла там множество интимных валентинок от заведующей детсадом.

«Кадры разлетелись за секунду, разразился скандал», – говорится в публикации.

На одном из видео женщина показала навыки обращения с секс-игрушками и продолговатыми овощами.

Заведующая взяла административный отпуск и написала заявление на жену любовника, но в сад уже вряд ли вернется.

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