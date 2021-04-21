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В Нижегородской области рецидивист убил 13-летнюю девочку и спрятал ее тело

Елена Лобанова
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В Нижегородской области рецидивист убил 13-летнюю девочку и спрятал ее тело. Суд огласил приговор обвиняемому школьницы. Об этом сообщает Life

В августе 2018 года Маша Ложкарёва отдыхала на даче у своего отца. 1 августа она взяла велосипед и уехала кататься. Домой она так и не вернулась, а ее телефон стал недоступен. В первый вечер родные искали девочки своими силами, а после к поиску подключились полицейские и волонтёры. 

— Они прочесали все леса и водоемы в округе, опросили местных жителей, но Машу так и не нашли. После за любую информацию о девочке объявили вознаграждение — полмиллиона рублей. Спустя год полицейские задержали подозреваемого, — говорится в сообщении. 

Им оказался 44-летний ранее судимый житель Кстовского района Дмитрий Синицын. За полтора месяца до исчезновения девочки он освободился из колонии по УДО. Сначала мужчина активно помогал следствию, а после начал все отрицать. 

Подозреваемый отказался назвать место, где спрятано тело, поэтому его до сих пор не нашли. 

Злоумышленнику назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отец девочки согласился с наказанием. Он подчеркнул, что одно большое дело сделано — мужчину изолировали. Теперь, по словам отца девочки, необходимо продолжить поиски тела.

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