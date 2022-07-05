В Нижегородской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали как минимум 7 человек.

ДТП произошло в Борском районе. Об этом пишет Life.

По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, на место направлены дополнительные медицинские бригады. Пострадавших эвакуируют в Борскую центральную больницу с различными травмами.

Глава регионального минздрава уточнил, что среди пострадавших детей нет. В результате ДТП никто не погиб, – добавил Мелик-Гусейнов.

Первые минуты после происшествия попали на видео. Очевидцы сообщили, что среди пострадавших – пожилая женщина.