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Вторник, 12 октября, 2021
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В Нижегородской области мужчину с ребёнком сбил насмерть грузовой поезд

Александр Ильин

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В Нижегородской области на 681 км перегона «Шахунья-Шерстки» грузовой поезд №2277 сбил насмерть 36-летнего мужчину и его 10-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, трагедия случилась в воскресенье, 10 октября, около 8 часов вечера. Отец и сын в этом время находились на платформе между 8 и 9 путями.

Уточняется, что мужчина с ребёнком скончались на месте от полученных травм. 

В СК устанавливают обстоятельства трагедии. 

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