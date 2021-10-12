В Нижегородской области мужчину с ребёнком сбил насмерть грузовой поезд

В Нижегородской области на 681 км перегона «Шахунья-Шерстки» грузовой поезд №2277 сбил насмерть 36-летнего мужчину и его 10-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, трагедия случилась в воскресенье, 10 октября, около 8 часов вечера. Отец и сын в этом время находились на платформе между 8 и 9 путями.

Уточняется, что мужчина с ребёнком скончались на месте от полученных травм.

В СК устанавливают обстоятельства трагедии.