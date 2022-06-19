В Нижегородской области муж убил любовника во время секса с его женой

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, которого обвиняют в убийстве любовника гражданской жены, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Шарангском районе. По версии следствия, мужчина вернулся ночью с вахты и обнаружил в квартире супругу, которая лежала в постели и занималась сексом с незнакомцем.

Ревнивый мужчина устроил потасовку с неверной жены и попытался расправился с оппонентом. В итоге он получил ранение в шею и спешно убежал из дома. Однако злоумышленник догнал его на улице и нанес еще несколько ударов ножом. Потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.