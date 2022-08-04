В Нижегородской области 10 воспитанников лагеря «Солнечный» обратились за помощью к врачам

Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов проводит проверку информации об ухудшении самочувствия детей в детском оздоровительном лагере «Солнечный». Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 10 детей.

В настоящее время Городецкой городской прокуратурой выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками надзорного ведомства будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.