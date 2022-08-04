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В Нижегородской области 10 воспитанников лагеря «Солнечный» обратились за помощью к врачам

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов проводит проверку информации об ухудшении самочувствия детей в детском оздоровительном лагере «Солнечный». Об этом сообщил телеграм-канал ведомства. 

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 10 детей.

В настоящее время Городецкой городской прокуратурой выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками надзорного ведомства будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Нижегородской области 10 воспитанников лагеря «Солнечный» обратились за помощью к врачам
Фото: прокуратура Нижегородской области
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