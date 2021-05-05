В Недостоеве мужчина пытался поджечь магазин

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29-летний рязанец пытался поджечь магазин в Недостоеве, сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Местные жители заметили возгорание в одном из магазинов, который находится на первом этаже. На место прибыли спасатели, они быстро справились с огнём, который незначительно повредил интерьер.

Пожарные предположили, что всё произошло из-за умышленного поджога. Затем эту версию подтвердили эксперты. Они выявили, что огонь начал распространятся от небольшого источника пламени, занесенного снаружи. Стекло на одном из окон здания было разбито. К выяснению обстоятельств поджога подключились полицейские.

Правоохранителям удалось установить, что накануне произошедшего в магазине случился конфликт. Нетрезвый мужчина поссорился с продавцом. Затем он решил отомстить своему обидчику. Он приобрёл бензин, пришёл к магазину ранним утром, разбил окно и просил горящую бутылку с горючим внутрь. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что приметы внешности мужчины, который скандалил в магазине, и внешность человека, который оказался у торговой точки в момент возгорания, полностью совпадали.

Личность мужчины установили, затем его задержали.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 5 лет.