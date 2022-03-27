-2.5 C
Рязань
Воскресенье, 27 марта, 2022

В Находке школьники толпой изнасиловали 12-летнюю девочку

spot_img
На главнуюНовости мира

В Находке школьники толпой изнасиловали 12-летнюю девочку

powder

Возбуждено уголовное дело после появления информации об изнасиловании 12-летней девочки одноклассниками, сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

- Реклама -

По предварительной информации, с января по март трое мальчиков несколько раз приводили школьницу в заброшенный дом.

Там злоумышленники смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой. Родители узнали об этом только после того, как девочку начали травить в школе.

Сейчас она находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Белгороде опровергли информацию о закрытии динопарка
Комментарии для сайта Cackle
spot_img