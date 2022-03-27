В Находке школьники толпой изнасиловали 12-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело после появления информации об изнасиловании 12-летней девочки одноклассниками, сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

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По предварительной информации, с января по март трое мальчиков несколько раз приводили школьницу в заброшенный дом.

Там злоумышленники смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой. Родители узнали об этом только после того, как девочку начали травить в школе.

Сейчас она находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.