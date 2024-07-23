В Мытищах у девочки из кишечника извлекли «пупырку»

В детском травматологическом отделении Мытищинской больницы 15-летней девочке провели операцию по удалению поврежденной части тонкой кишки. Во время операции хирурги обнаружили в кишечнике остатки «пупырки» — воздушно-пузырьковой пленки. Об операции рассказали на «Рязанском медицинском сайте».

Врачи рассказали, что за свою практику им не раз приходилось извлекать из кишечника пациентов разные предметы, но с таким случаем они столкнулись впервые. Девочка рассказала врачам, что она «просто задумалась и начала грызть пленку».

Специалисты отметили, что желание есть несъедобные предметы называется пикацизм. Чаще всего он встречается у маленьких детей, беременных и подростков. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными, начиная от нарушения обмена веществ и заканчивая расстройством аутического спектра.

В настоящее время девочка восстанавливается после операции и уже выписана из стационара.