Вторник, 23 июля, 2024

В Мытищах у девочки из кишечника извлекли «пупырку»

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение Михаил Докукин с сайта Pixabay

В детском травматологическом отделении Мытищинской больницы 15-летней девочке провели операцию по удалению поврежденной части тонкой кишки. Во время операции хирурги обнаружили в кишечнике остатки «пупырки» — воздушно-пузырьковой пленки. Об операции рассказали на «Рязанском медицинском сайте».

Врачи рассказали, что за свою практику им не раз приходилось извлекать из кишечника пациентов разные предметы, но с таким случаем они столкнулись впервые. Девочка рассказала врачам, что она «просто задумалась и начала грызть пленку».

Специалисты отметили, что желание есть несъедобные предметы называется пикацизм. Чаще всего он встречается у маленьких детей, беременных и подростков. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными, начиная от нарушения обмена веществ и заканчивая расстройством аутического спектра.

В настоящее время девочка восстанавливается после операции и уже выписана из стационара.

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