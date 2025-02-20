В музее станции Ряжск провели экскурсию для детей ко Дню защитника Отечества

В музее железнодорожного транспорта станции Ряжск провели несколько мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Для воспитанников детского сада №1 организовали обзорную экскурсию об истории развития стальной магистрали, показали форменную одежду и головные уборы работников железнодорожного транспорта и дали их примерить. Кроме того, в музее подготовили тематические стенды, рассказывающие о работниках станции Ряжск, которые в разные годы выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг, защищая Родину. Дети разместили на стендах свои рисунки, посвященные 23 февраля, и показали небольшое творческое выступление.

В музее также прошла встреча работников Ряжского узла с членами семей железнодорожников, которые сейчас находятся в зоне СВО. Им были вручены благодарственные письма от руководства Московской железной дороги. В завершении встречи для собравшихся выступили артисты народного коллектива Ряжска.