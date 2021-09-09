В мусоропроводе в Москве обнаружили новорожденную девочку

В четверг, 9 сентября, в помещении мусоропровода жилого дома в Москве нашли новорожденную девочку. Выяснилось, что ребенку не больше суток от рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Малышку нашли утром в многоквартирном доме на Литовском бульваре. Девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. В ходе предварительного осмотра на теле ребенка не нашли видимых повреждений.

Новорожденную передали врачам, которые оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются личности родителей.