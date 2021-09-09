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Четверг, 9 сентября, 2021
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В мусоропроводе в Москве обнаружили новорожденную девочку

Елена Лобанова
В мусоропроводе в Москве обнаружили новорожденную девочку
Фото пресс-службы прокуратуры Москвы

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В четверг, 9 сентября, в помещении мусоропровода жилого дома в Москве нашли новорожденную девочку. Выяснилось, что ребенку не больше суток от рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. 

Малышку нашли утром в многоквартирном доме на Литовском бульваре. Девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. В ходе предварительного осмотра на теле ребенка не нашли видимых повреждений. 

Новорожденную передали врачам, которые оказывают ей необходимую медицинскую помощь. 

В настоящее время устанавливаются личности родителей.

  • В мусоропроводе в Москве обнаружили новорожденную девочку
  • В мусоропроводе в Москве обнаружили новорожденную девочку

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