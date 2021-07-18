В мусорном баке в Красноярском крае нашли труп новорожденной девочки

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В воскресенье, 18 июля, в Красноярском крае нашли труп новорожденной девочки. Малышка находилась в мусорном баке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Тело нашли очевидцы в мусоре возле домов №№ 11, 12 в 6-м микрорайоне Ачинска. На трупе следователи нашли признаки промерзания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают мать девочки.