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Воскресенье, 18 июля, 2021
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В мусорном баке в Красноярском крае нашли труп новорожденной девочки

Елена Лобанова
В мусорном баке в Красноярском крае нашли труп новорожденной девочки
Фото пресс-службы следственного комитета по Красноярскому краю
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В воскресенье, 18 июля, в Красноярском крае нашли труп новорожденной девочки. Малышка находилась в мусорном баке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Тело нашли очевидцы в мусоре возле домов №№ 11, 12 в 6-м микрорайоне Ачинска. На трупе следователи нашли признаки промерзания. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают мать девочки.

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