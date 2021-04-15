В Муроме работодатель убил и расчленил сотрудника за заявление об увольнении

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В Муроме мужчина убил и расчленил сотрудника своей фирмы. На преступление работодатель пошел из-за того, что погибший планировал уволиться. Об этом сообщает «Молва 33«.

Во Владимирской области в феврале пропал 39-летний мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Под подозрение сразу же попал предприниматель, у которого и работал потерпевший.

— Бизнесмен ранее уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В день исчезновения потерпевший встречался с работодателем. Однако тогда предприниматель заявил, что знает лишь о планах пропавшего отправиться на заработки в Москву, — говорится в сообщении.

Во время осмотра жилья работодателя криминалисты обнаружили следы крови. Подозреваемый попытался скрыться от следствия. В марте 2021 года он купил билет на автобус из Мурома до Москвы и две сим-карты. После мужчина снял со своего счета 200 000 рублей.

— Затем подозреваемый пытался запутать следствие. Он поехал не по запланированному маршруту, а в Нижний Новгород. Но мужчину задержали в пути, — говорится в сообщении.

После задержания он рассказал, что 30 января 2021 года к нему домой пришел 39-летний сотрудник. Тот сообщил, что планирует увольняться и открыть свой бизнес, а его коллеги пойдут вместе с ним.

Тут-то и произошел конфликт между мужчинами. Обвиняемый убил потерпевшего, расчленил его тело, разложил по пакетам и вывез. По словам мужчины, останки трупа он отвез в лесополосу. Однако на указанном месте оперативники не обнаружили следы преступления.

Только 12 апреля местный житель признался, что спрятал останки недалеко от гаражного кооператива. Именно там были обнаружены два полиэтиленовых пакета с частями тела жертвы.

Расследование уголовного дела продолжается.