В Москве зверски изнасиловали девушку и заставили ее прыгнуть с 4 этажа

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и покушения на убийство жительницы Москвы, пишет КП.

Ранее на Шелепихинской набережной под окном жилого дома нашли чудом выжившую 20-летнюю девушку. Студентка шагнула из окна на 4-м этаже, спасаясь от сексуальных истязаний.

По предварительной версии, после того, как девушка выпрыгнула из окна, злоумышленник изрезал ее ножом. По словам очевидцев, обозленный мужчина вышел за ней на улицу и несколько раз ударил жертву холодным оружием. После всех зверств он скрылся с места преступления на «Мерседесе».

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Сначала в преступлении заподозрили 37-летнего владельца фирмы, которая делала ремонт в квартире москвички. Однако он заявил, что помогает следователям найти настоящего насильника, которым мог стать один из рабочих.

Пострадавшая девушка сейчас находится в реанимации. Ей диагностировали множественные колото-резаные раны и перелом таза.