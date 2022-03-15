В Москве жена обвинила мужа в изнасиловании овчарки

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением на 44-летнего мужа, которого она обвинила в зоофилии, пишет МК.

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По словам 39-летней жены, ее супруг рано утром в воскресенье, 13 марта, совершил насильственные действия сексуального характера с 11-летней овчаркой по кличке Макс.

Также она утверждает, что после приема ванной мужчина ходил по квартире в голом виде. Все это происходило на глазах 9-летнего сына и 15-летней дочери.

Женщина пояснила, что ее возлюбленный уже длительное время крепко пьет. В таком состоянии он устраивает дома дебоши с рукоприкладством и ругается матом. При этом супруга уже замечала надругательство над животным и скандалила, однако муж ее бил, чтобы она молчала. Следователи начали проверку заявления.