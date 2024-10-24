Четверг, 24 октября, 2024
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В Москве задержан подозреваемый в убийстве искусствоведа Раисы Кирсановой

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Алексей Самохин
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В столичном районе Богородское полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 78-летней пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, трагедия произошла в одной из квартир на Открытом шоссе.

Жители многоквартирного дома заметили подозрительного мужчину, который ходил по подъезду и стучал в двери, и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили приоткрытую дверь квартиры, где 39-летний злоумышленник наносил удары кулаками по голове пожилой хозяйки.

Пострадавшая, писательница и доктор искусствоведения Раиса Кирсанова, была доставлена в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм. Задержанный мужчина передан следственным органам для дальнейшего расследования.

По данным ТАСС, подозреваемый — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В момент нападения мужчина был пьян.

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