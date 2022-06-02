В Москве задержали трансгендера за убийство и поджог голого мужчины

Стражи порядка задержали 36-летнего москвича, который подозревается в убийстве обнаженного мужчины в квартире на Новинском бульваре, сообщает РЕН ТВ.

Тело погибшего нашли 24 апреля в одной из комнат коммуналки. У него была проломлена голова, а на теле остались ожоги. Труп лежал посреди комнаты без одежды и документов.

После убийства злоумышленник поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. К удивлению силовиков, им оказался трансгендер. Он имел внешность хрупкой девушки, однако носил мужественное имя Руслан.

Выяснилось, что ранее мужчина сменил пол и превратился в привлекательную девушку по имени Руслана. Для этого ему пришлось сделать ряд операций, в том числе на половых органах. По предварительной версии, причиной убийства стала любовная ссора.