В Москве вооруженная группа напала на отца с ребенком за отказ от криминала

В продуктовом магазине районе Марьино в Москве местный житель с малолетним сыном стали жертвами нападения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, все участники конфликта — уроженцы Чечни. Вооруженные злоумышленники избили мужчину, который, как утверждается, отказался участвовать в криминальном бизнесе, за что его решили «наказать».

На опубликованных кадрах видно, что потерпевшего сильно ударили по лицу — предположительно, пистолетом. Также он получил травму ноги.

«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом», — сообщил источник.

Сейчас зачинщиков драки задержали, в полицию доставили порядка десяти человек. При этом правоохранители задержали только часть нападавших.