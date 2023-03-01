В Москве учитель избил школьника за неподходящую прическу

В московской школы №2031 произошел конфликт с участием ученика и руководителя кадетского класса, сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, на очередном уроке преподавателю не понравилась прическа подростка. Мужчина потребовал, чтобы тот покинул класс. Сначала учитель выбросил его рюкзак в коридор.

Парень отказался выйти, после чего преподаватель схватил его за волосы и потащил в коридор. Там, как утверждается, он нанес несколько ударов непослушному парню.

Врачи осмотрели пострадавшего и диагностировали травму носа и головы.

Директор учебного заведения Григорий Киселев в беседе с «Лентой.ру» заявил о начале служебного расследования, самого учителя уже уволили.