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Вторник, 17 мая, 2022

В Москве ученику частной школы устроили унизительное посвящение

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В Москве ученику частной школы устроили унизительное посвящение

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Primary school child alone at school. Isolation concept

Жительница Москвы подала заявление в полицию после инцидента, который произошел с ее 12-летним сыном в «Классическом пансионе МГУ им М.В. Ломоносова», пишет Подъём.

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Ранее сообщалось, что мальчик подвергся сексуальному насилию, однако эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что одноклассник и его 14-летний друг устроили ему унизительное посвящение.

Ребята держали мальчика через штаны за части тела, требуя назвать 10 рыб. По словам представителей учреждения, речь идет о японской игре.

«Мы узнали, что это было с другими детьми до этого, шесть человек отчислены, которые были в это вовлечены», – пояснили там.

В школе пообещали отчислить злоумышленников за унижение чести и достоинства.

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