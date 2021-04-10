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Суббота, 10 апреля, 2021
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В Москве таксист изнасиловал спящую пассажирку

Елена Лобанова

В Москве таксист изнасиловал спящую пассажирку. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Женщина рассказала, что все произошло ночью 8 апреля. 37-летняя женщина возвращалась с корпоратива от метро «Белорусская». Такси должно было отвезти ее до дома на Ленинском проспекте. 

Во время поездки женщина уснула, а проснулась от надругательства со стороны водителя.  

Подозреваемого задержали в середине того же дня. Им оказался 26-летний уроженец Киргизии. Он признал свою вину. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («изнасилование»).

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