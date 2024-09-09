В Москве спасатели эвакуируют 186-килограммового мужчину из квартиры

В Северном Измайлово, на Никитинской улице, продолжаются работы по эвакуации 62-летнего мужчины, который вызвал врачей из-за проблем с сердцем. Подробности сообщает SHOT.

По данным источника, мужчина страдает от сахарного диабета и грыжи, что осложняет его состояние. Он прикован к кровати и не способен передвигаться самостоятельно.

Для оказания помощи на место была направлена дополнительная бригада спасателей. Врачи и сотрудники МЧС координируют свои действия, чтобы безопасно эвакуировать пациента, чьё состояние требует немедленного медицинского вмешательства.