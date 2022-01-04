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Вторник, 4 января, 2022
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В Москве скончался полуторагодовалый ребёнок, отравившись таблеткой от тараканов

Александр Ильин

В одной из больниц Москвы 3 января умер полуторагодовалый мальчик, который отравился таблеткой от тараканов, сообщает КП. 

По данным издания, ребёнок попал в медучреждение ещё в ноябре 2021 года. Малыш нашёл средство от тараканов на кухне, положил на язык и проглотил. Спустя время у него поднялась температура, прибывшие медики диагностировали токсикоз. 

Ребёнок пробыл в коме почти 2 месяца. Врачи продолжали бороться за его жизнь, однако 3 января он скончался. По факту случившегося следственный комитет начал проверку. 

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Известно, что родители мальчика переехали в Москву на заработки, жили в съёмной квартире на улице Совхозной. 26-летняя мать находилась в декретном отпуске. 

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