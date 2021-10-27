В Москве пьяная пассажирка самолёта покусала стюардессу

В одном из столичных аэропортов 28-летняя нетрезвая пассажирка рейса Анапа – Москва покусала бортпроводницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По словам очевидцев, самолёт готовился к взлёту, когда девушка вдруг захотела в туалет. Бортпроводница не пустила её, из-за чего пассажирка сначала обматерила её, а после набросилась и стала кусать за руку.

Экипаж воздушного судна вызвал правоохранителей, которые задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. Там её арестовали на сутки и составили на неё два административных протокола.

Уточняется, что пострадавшая стюардесса не стала писать заявление, поскольку укус оказался слабым.