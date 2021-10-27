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Среда, 27 октября, 2021
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В Москве пьяная пассажирка самолёта покусала стюардессу

Александр Ильин
Фото: t.me/shot_shot

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В одном из столичных аэропортов 28-летняя нетрезвая пассажирка рейса Анапа – Москва покусала бортпроводницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По словам очевидцев, самолёт готовился к взлёту, когда девушка вдруг захотела в туалет. Бортпроводница не пустила её, из-за чего пассажирка сначала обматерила её, а после набросилась и стала кусать за руку.

Экипаж воздушного судна вызвал правоохранителей, которые задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. Там её арестовали на сутки и составили на неё два административных протокола.

Уточняется, что пострадавшая стюардесса не стала писать заявление, поскольку укус оказался слабым. 

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