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Понедельник, 15 ноября, 2021
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В Москве произошло групповое изнасилование школьницы на вписке

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Молодым людям грозит уголовное дело и тюремный срок за предполагаемое изнасилование школьницы в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в октябре. По предварительной информации, подросток отдыхала со своими друзьями в квартире на окраине столицы.

Как стало известно, девочка выписала слишком много спиртного и перестала себя контролировать. На это обратили внимание несколько парней, которые в итоге надругались над жертвой.

Наутро школьница сообщила обо всем своим родителям, а те поспешили обратиться в компетентные органы.

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