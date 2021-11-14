В Москве произошло групповое изнасилование школьницы на вписке

Молодым людям грозит уголовное дело и тюремный срок за предполагаемое изнасилование школьницы в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в октябре. По предварительной информации, подросток отдыхала со своими друзьями в квартире на окраине столицы.

Как стало известно, девочка выписала слишком много спиртного и перестала себя контролировать. На это обратили внимание несколько парней, которые в итоге надругались над жертвой.

Наутро школьница сообщила обо всем своим родителям, а те поспешили обратиться в компетентные органы.