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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Москве подруга заманила школьницу в квартиру, где ее изнасиловал иностранец

Никита Брыкин
В Москве подруга заманила школьницу в квартиру, где ее изнасиловал иностранец

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Правоохранительные органы задержали 21-летнего уроженца Таджикистана, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что ребенок гулял со своей 19-летней подругой. В какой-то момент она предложила школьнице встретиться с приятелями.

Вскоре компания арендовала комнату в квартире на Ленинградском проспекте, где стала распивать спиртное. Наконец, более взрослая подруга оставила школьницу с молодым человеком.

В итоге злоумышленник стал приставать к ребенку и изнасиловал жертву.

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