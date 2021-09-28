В Москве подруга заманила школьницу в квартиру, где ее изнасиловал иностранец

Правоохранительные органы задержали 21-летнего уроженца Таджикистана, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что ребенок гулял со своей 19-летней подругой. В какой-то момент она предложила школьнице встретиться с приятелями.

Вскоре компания арендовала комнату в квартире на Ленинградском проспекте, где стала распивать спиртное. Наконец, более взрослая подруга оставила школьницу с молодым человеком.

В итоге злоумышленник стал приставать к ребенку и изнасиловал жертву.