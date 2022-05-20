В Москве пьяный любовник матери изнасиловал ее 6-летнего сына

Проводится расследования по факту изнасилования шестилетнего мальчика в Юго-Восточном округе столицы, пишет МК.

Инцидент произошел 19 мая на Краснодарской улице. Мама пострадавшего хала в Москву на заработки из Ростовской области и устроилась на автомойку. Там она познакомилась с 45-летним рабочим. Вскоре парочка начали встречаться, и женщина переехала к возлюбленному.

На майских праздниках она привезла в столицу своего младшего сына. Его мать вернулась домой с работы и застала пьяного мужчину и голодного ребенка. Женщина начала выговаривать сожителю, что тот не следит за ребенком. В ответ он несколько раз ударил ее арматурой и убежал из квартиры.

Мальчик признался, что отчим что «дядя Ваня» изнасиловал его, но говорить об этом запретил. Позже беглец вышел на связь и попросил сожительницу не подавать заявление. В ходе очной ставки правоохранители задержали мужчину, который попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас ребенок находится с мамой. После завершения следственных мероприятий они уедут жить в Ростовскую область.