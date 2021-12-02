В Москве пьяные мужчины напали на медиков скорой помощи, вставших у них на пути

В столице на улице Куликовской два нетрезвых мужчины набросились на автомобиль скорой помощи, которая препятствовала их проезду. Запись с видеорегистратора опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из автомобиля Opel выходят двое парней и начинают бить кулаками по машине скорой. Кроме того, слышны нецензурные высказывания.

В настоящий момент злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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По данным телеканала, ранее один из нападавших уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда ему выписали штраф и лишили водительских прав на три года.