-5.2 C
Рязань
Четверг, 2 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Москве пьяные мужчины напали на медиков скорой помощи, вставших у них на пути

Александр Ильин

В столице на улице Куликовской два нетрезвых мужчины набросились на автомобиль скорой помощи, которая препятствовала их проезду. Запись с видеорегистратора опубликовал РЕН ТВ. 

На кадрах видно, как из автомобиля Opel выходят двое парней и начинают бить кулаками по машине скорой. Кроме того, слышны нецензурные высказывания. 

В настоящий момент злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Реклама

По данным телеканала, ранее один из нападавших уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда ему выписали штраф и лишили водительских прав на три года.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img