В Москве парни с ножом и пистолетом требовали деньги у знакомого

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта между посетителями игрового клуба, сообщает телеграм-канал ведомства.

По предварительной информации, в ночь на 21 июня два молодых человека в возрасте 18 и 20 лет в помещении игрового клуба на Сиреневом бульваре потребовали деньги у 16-летнего знакомого, находившегося в заведении. При этом они угрожали ему предметами, похожими на травматический пистолет и нож.

Правоохранительные органы пресекли действия злоумышленников и установили их личности.

Измайловская межрайонная прокуратура следит за тем, чтобы все обстоятельства произошедшего были тщательно изучены.