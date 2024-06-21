Пятница, 21 июня, 2024

В Москве парни с ножом и пистолетом требовали деньги у знакомого

Автор: 7info

Опубликовано

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта между посетителями игрового клуба, сообщает телеграм-канал ведомства.

По предварительной информации, в ночь на 21 июня два молодых человека в возрасте 18 и 20 лет в помещении игрового клуба на Сиреневом бульваре потребовали деньги у 16-летнего знакомого, находившегося в заведении. При этом они угрожали ему предметами, похожими на травматический пистолет и нож.

Правоохранительные органы пресекли действия злоумышленников и установили их личности.

Измайловская межрайонная прокуратура следит за тем, чтобы все обстоятельства произошедшего были тщательно изучены.

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