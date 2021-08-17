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Вторник, 17 августа, 2021
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В Москве несколько мужчин изнасиловали девушку из Тверской области

Никита Брыкин
В Москве несколько мужчин изнасиловали девушку из Тверской области
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Жительница Тверской области написала заявление в полицию об изнасиловании группой мужчин, пишет Царьград.

Инцидент произошел 15 августа на окраине Москвы. По предварительной версии, женщина выпивала в кафе «Уголок» на Открытом шоссе вместе со знакомой. К ним подсели мужчины азиатской внешности.

Молодые люди предложили подвезти женщину на автомобиле, на что та согласилась. В итоге по пути в указанное место водитель свернул в лес. После этого злоумышленники набросились на жертву, сорвали с нее одежду и изнасиловали.

Выяснилось, что один из участников снимал происходящее на видео. Информация о случившемся передана в прокуратуру.

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